毎日使っている人でも、いざ読めと言われると自信がない――。そんな「読めそうで読めない駅名漢字」が、日本各地にあります。地名の由来や土地の歴史が背景にある駅名は、知れば知るほど奥深いもの。今回は年始の頭の体操にぴったりな、難読駅名を5つ厳選。あなたはいくつ正しく読めますか。【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!なんて読む？「百草園駅」東京都民で