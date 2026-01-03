難読駅名ベスト5　あなたはいくつ読めますか

毎日使っている人でも、いざ読めと言われると自信がない――。そんな「読めそうで読めない駅名漢字」が、日本各地にあります。地名の由来や土地の歴史が背景にある駅名は、知れば知るほど奥深いもの。今回は年始の頭の体操にぴったりな、難読駅名を5つ厳選。あなたはいくつ正しく読めますか。

なんて読む？「百草園駅」

東京都民でも読めるか怪しい、この漢字。うーん難しい。東京都日野市にある「百草園駅」の近くにある“京王百草園”は梅の名所！梅の開花季節には、約50種約500本以上の梅が咲き誇り美しい景色が広がります。

なんて読む？「丹生駅」

さてさて、これも難しい漢字です。香川県民なら読めるかも。「丹生駅」は、香川県東かがわ市の駅です。東かがわ市は、自然豊かな地域で、地元の食材を活かした特産品やグルメがあるとか！隣接するさぬき市の手延べ素麺や讃岐うどんなど絶品グルメを堪能したいものですね。

なんて読む？「吉野生駅」

うーんこれも難しい！読めそうで読めない、そんな漢字ですね。「吉野生駅」は愛媛県にある駅で、近隣には水族館やガラス工房、キャンプ場、郷土料理を楽しめる施設がいっぱい！愛知県、実は奥深いエリアなのでは!?

なんて読む？「栄生駅」

お次も愛知県の駅名です。難しすぎる…！利用者でなければ読むのは難しそう。「栄生駅」は、名古屋駅の隣駅というアクセスのよさが魅力だとか。自動車と繊維機械の歴史を学べる“トヨタ産業技術記念館”、陶磁器の製造工程を見学できる「ノリタケの森」など魅力的なスポット満載！

なんて読む？「実籾駅」

実籾駅

最後5つ目は、千葉県にある「実籾駅」。実籾という名前は、古くからこの地域で稲作が盛んに行われていたことに由来しているのだとか。

文、画像／おと週Web編集部

