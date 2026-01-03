重量級センターの対決は今節の注目ポイントの一つ【(C)B.LEAGUE】 「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第18節は2026年の初陣。前半戦の締めくくりとなる2連戦だ。おおきにアリーナ舞洲では、西地区10位の大阪エヴェッサが東地区8位の越谷アルファーズを迎え撃つ。11勝17敗の大阪は、ここまでマット・ボンズが得点、リバウンド、アシストで平均トップのスタッツを残