【B1第18節 見どころ】前半戦を締めくくる2026年初陣…攻守の要を欠く大阪vs越谷は“重戦車”対決に注目

重量級センターの対決は今節の注目ポイントの一つ【(C)B.LEAGUE】

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第18節は2026年の初陣。前半戦の締めくくりとなる2連戦だ。おおきにアリーナ舞洲では、西地区10位の大阪エヴェッサが東地区8位の越谷アルファーズを迎え撃つ。





11勝17敗の大阪は、ここまでマット・ボンズが得点、リバウンド、アシストで平均トップのスタッツを残してチームをけん引。しかし、第14節で右足関節捻挫、内果骨棘骨折のケガを負い、インジュアリーリスト入りを余儀なくされた。そこからチームは4連敗と苦しむも、前節の第2戦では敵地でサンロッカーズ渋谷を撃破。相手をわずか51得点に抑えて2025年最終戦を白星で飾った。一方の越谷も、平均18.9得点8.2リバウンドの活躍を見せていたセクー・ドゥムブヤをケガで欠く状況。前節はさいたまスーパーアリーナにリーグ最多を更新する入場者数を集めるも、試合は宇都宮ブレックスに力の差を見せられて連敗を喫した。大阪は前節に続き堅いディフェンスを披露してホーム連勝を狙いたい。ガード陣では青木保憲と木下誠、ビッグマンでは前節の2試合で合計28リバウンドをもぎ取ったヴォーディミル・ゲルンがけん引役となれるか。越谷は前節から攻守両面の修正が問われる。オフェンスではアンソニー・クレモンズの活躍が必須となりそうだ。ゴール下では140キロの小寺ハミルトンゲイリーと、大阪に加入した138キロのジョシュア・スミスによる重量級センターのマッチアップから目が離せない。

A千葉は島根のエース岡田侑大をいかに封じるかがポイントとなる【(C)B.LEAGUE】

5連敗中のアルティーリ千葉は、本拠地で島根スサノオマジックと激突。第7節のアウェーゲームでは2試合連続で競り負けたA千葉としては、リベンジの舞台となる。まずは古巣戦となるエヴァンスルークに期待だ。チームとしては相手の攻撃を操る岡田侑大を封じることはもちろん、リバウンド争いで優位に立てるかがカギを握る。若きビッグマンの渡邉伶音がチームを救うリバウンドを拾うことができるか注目したい。



ハーパージュニアは福岡第一高校の先輩であり、琉球でもともにプレーした並里とのマッチアップに臨む【(C)B.LEAGUE】

サンロッカーズ渋谷は前節に続きホームでの2連戦。51得点で黒星を喫した前節のGAME2では、フィールドゴール成功率が35.2パーセントと低迷。今節はペイントエリア内で着実にスコアを重ねることが勝利の条件となる。加入して間もないアンドリュー・ランダル、ジョーダン・ダラスが存在感を示してファイティングイーグルス名古屋を退けたい。同じチームでプレーした経験もあるジャン・ローレンス・ハーパージュニアと並里成によるマッチアップも見どころだ。



滋賀ダイハツアリーナでは滋賀レイクスと茨城ロボッツによる2連戦。ホームの滋賀は3連敗からの脱出を狙う。前節は2試合連続で1ケタ点差の競り合いに敗れたため、終盤の勝負強さを発揮したいところ。オフェンス面ではトーマス・ウィンブッシュに加え、岡田泰希にも期待がかかる。高いシュート力を持つ背番号6は、先発に抜擢された第14節でシーズンハイの21得点をマーク。シュート精度に苦しんだ前節からカムバックを果たし、勝利の立役者となれるか。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

B1リーグ戦の第18節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節はアレックス・カーク（琉球ゴールデンキングス）が、B1史上初となる500ダンク達成まで2としているほか、通算136人達成の500アシストまでもあと1と迫っている。また、Bリーグ開幕初期から活躍している晴山ケビン（広島ドラゴンフライズ）と関野剛平（レバンガ北海道）が500試合出場達成まであと2試合。田中大貴（サンロッカーズ渋谷）と細川一輝（群馬クレインサンダーズ）の3Pシュート記録達成も目前だ。



■B1第18節試合日程

・琉球ゴールデンキングス vs シーホース三河（＠沖縄サントリーアリーナ）

GAME1：1月3日（土）14時00分～ GAME2：1月4日（日）14時00分～

チケット情報はこちら



・仙台89ERS vs 宇都宮ブレックス（＠ゼビオアリーナ仙台）

GAME1：1月3日（土）14時05分～ GAME2：1月4日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・千葉ジェッツ vs 富山グラウジーズ（＠LaLa arena TOKYO-BAY）

GAME1：1月3日（土）14時05分～ GAME2：1月4日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・大阪エヴェッサ vs 越谷アルファーズ（＠おおきにアリーナ舞洲）

GAME1：1月3日（土）14時05分～ GAME2：1月4日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・佐賀バルーナーズ vs 群馬クレインサンダーズ（＠SAGAアリーナ）

GAME1：1月3日（土）14時05分～ GAME2：1月4日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・アルティーリ千葉 vs 島根スサノオマジック（＠千葉ポートアリーナ）

GAME1：1月3日（土）15時05分～ GAME2：1月4日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・アルバルク東京 vs 広島ドラゴンフライズ（＠TOYOTA ARENA TOKYO）

GAME1：1月3日（土）15時05分～ GAME2：1月4日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・三遠ネオフェニックス vs 秋田ノーザンハピネッツ（＠豊橋市総合体育館）

GAME1：1月3日（土）15時05分～ GAME2：1月4日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・京都ハンナリーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠京都市体育館）

GAME1：1月3日（土）15時05分～ GAME2：1月4日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・長崎ヴェルカ vs 横浜ビー・コルセアーズ（＠ハピネスアリーナ）

GAME1：1月3日（土）15時05分～ GAME2：1月4日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・サンロッカーズ渋谷 vs ファイティングイーグルス名古屋（＠青山学院記念館）

GAME1：1月3日（土）17時05分～ GAME2：1月4日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・川崎ブレイブサンダース vs レバンガ北海道（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）

GAME1：1月3日（土）17時05分～ GAME2：1月4日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・滋賀レイクス vs 茨城ロボッツ（＠滋賀ダイハツアリーナ）

GAME1：1月3日（土）17時05分～ GAME2：1月4日（日）14時05分～

チケット情報はこちら