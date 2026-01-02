愛知県みよし市のコンビニエンスストアで12月、レジの中の現金や販売用の切手321枚を盗んだとして、単発のアルバイトで働いていた27歳の男が逮捕されました。1月1日、愛知県警に逮捕されたのは、住所不定の27歳の男です。警察によりますと、男は12月13日午後10時頃から翌14日午前5時頃までの間、アルバイトとして働いていたみよし市内のコンビニエンスストアで、レジの中の現金4347円や、販売用の切手321枚＝計4万3985円分を