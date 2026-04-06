ローソンは6日、1986年4月から発売しているオリジナルフライドフーズ『からあげクン』が、2024年1月から12月までの累計販売数が2億8689万8542食となり、「最も販売されている揚げたてからあげブランド（最新年間 2024）としてギネス世界記録に認定されたと発表した。【写真】発売から40年…あすから発売の新フレーバー＆記念アイテム一覧同社は、1979 年にコンビニエンスストア業界で初めてフライヤーを導入して店内で調理した