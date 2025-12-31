º£²ó¤Ï¡¢Ç¯ËöµÁ¼Â²È¤Ç¤³¤­»È¤ï¤ì¤ë²Ç¤ò¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¤¬µß¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Åà¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´¨¤¤Ãæ¡¢ÄíÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏµÁ¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Í«Ýµ¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âµÁÊì¤¬Ç¯Ëö¡¢»ä¤ò¤³¤­»È¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£µÁÊì¤ÏÁÝ½ü¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤«ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤ËÂçÁÝ½ü¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡£µÁ¼Â²È¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤ÏÅß¤¹¤´¤¯´¨¤¤¤¦¤¨¡¢µÁ¼Â²È¤ÏÀáÌó¤Î¤¿¤á¤«