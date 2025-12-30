ËÜ¥³¥é¥à¤Ï¤â¤È¤â¤È¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤ò°·¤¦¡×¤È¤¤¤¦·úÉÕ¤±¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÏÃÂêÀ­¤ÎÂç¤­¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡ÖÌîµå¡×¤ò¼ç¤Ë°·¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÇ¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤Ù¤­¤«¡¢¼¡Ç¯ÅÙ¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤â·ó¤Í¤ÆÁíÏÀÅª¤Ëµ­¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¶áÇ¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¥Þ¥¯¥í¡¦¥ß¥¯¥íÎ¾»ëÅÀ¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÖÍ«Ýµ¡×¤ÊÂ¦ÌÌ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤ß¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¤¡£¥Þ¥¯¥í¤Ê¥ì