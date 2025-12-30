BTSのV（ヴィ）が本日12月30日に30歳の誕生日を迎えた。グループの公式SNSでは、Vを祝福する動画が公開され、祝福コメントが殺到している。 【動画】BTS Vの魅力が凝縮されたバースデー動画【写真＆動画】BTS V『TYPE 非』ビジュアルとConcept Preview 1 ■BTS Vが30歳に！世界中から祝福コメントが殺到 「Happy V Day」というキャプションと共に公開された動画には、ウィンクをしたり、窓側にちょこんと座っ