BTSのV（ヴィ）が本日12月30日に30歳の誕生日を迎えた。グループの公式SNSでは、Vを祝福する動画が公開され、祝福コメントが殺到している。

【動画】BTS Vの魅力が凝縮されたバースデー動画【写真＆動画】BTS V『TYPE 非』ビジュアルとConcept Preview 1

■BTS Vが30歳に！世界中から祝福コメントが殺到

「Happy V Day」というキャプションと共に公開された動画には、ウィンクをしたり、窓側にちょこんと座ったり、車内でVポーズをしたりと、アンバサダーを務めるCELINE（セリーヌ）を纏ったVの姿が次々と登場。『BATMAN（バッドマン）』に出てくる“バットモービル”の前で撮った記念写真の他、キャップで顔を隠しならが砂浜を歩いたり、オープンカーを運転したり、シュノーケルマスクをつけて海の中からボールを思いっきり投げたりと、たくさんの動画も差し込まれた。最後は綺麗な海をバックに、タンクトップ＆キャップ姿で大笑いするVの飾らない自然な姿が収められている。

SNSには「お茶目な笑顔がとても素敵」「現実離れした美しさ」「テテの魅力は無限」「いつだって唯一無二なスーパースター」「益々魅力的になっていく」「30代もいろんな色を見せてね」など、祝福コメントと共に、様々な反響が寄せられている。

■BTS Vが『TYPE 非』ビジュアルとConcept Preview 1を公開

なお、グループの公式SNSでは、12月27・28日と連続で『V TYPE 非』のビジュアルとConcept Preview 1（動画）が公開。ダークな雰囲気も感じられるビジュアルと映像に様々な考察をするファンが続出している。投稿には「Pre-order: 2025.12.31. 11AM (KST)」と綴られており、世界中のファンの期待が高まっている。