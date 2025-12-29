6季ぶりに日本ハムのユニホームに袖を通す有原、どんな活躍を示すか（C）産経新聞社日本ハムは12月28日、ソフトバンクを自由契約となった有原航平と入団合意に達したと発表した。有原にとっては6季ぶりの古巣復帰、球団を通じて「プロ野球人生の始まりの地である北海道、ファイターズという球団にご縁をいただけて大変嬉しく思います。新庄監督のもと、優勝を目指して全力で腕を振り、1イニングでも長く投げチームに貢献したい