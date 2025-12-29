今年最後の日曜お昼…日本ハムから届いた“朗報”にファン歓喜「うぉおおおー!!」「大航海が完成しそう」2年連続最多勝男の6季ぶり復帰で最強ローテーション完成へ

6季ぶりに日本ハムのユニホームに袖を通す有原、どんな活躍を示すか（C）産経新聞社

日本ハムは12月28日、ソフトバンクを自由契約となった有原航平と入団合意に達したと発表した。

有原にとっては6季ぶりの古巣復帰、球団を通じて「プロ野球人生の始まりの地である北海道、ファイターズという球団にご縁をいただけて大変嬉しく思います。新庄監督のもと、優勝を目指して全力で腕を振り、1イニングでも長く投げチームに貢献したいです」と意気込みを語った。

【写真】この豪華メンバー！近藤、上沢らソフトバンク勢の姿も…中田翔さんのお疲れ様会の実際の様子

チームにとっても大きな補強となった。有原は直近2年ともに14勝をマーク、2年連続最多勝を獲得。33歳シーズンで26登板で内、20登板でQS（6イニングで3点以内）を達成と安定感あるピッチングも高く評価されている。

チームには今季有原と並ぶ14勝をマーク、沢村賞を獲得した伊藤大海を筆頭に、9勝の北山亘基、8勝の達孝太、ほか福島蓮、細野晴希など伸び盛りの選手が多い。

球界を代表する右腕が合流することで若手にも刺激を与え、相乗効果が期待できそうだ。

何といっても新庄剛志監督体制では悲願となるリーグ優勝、日本一に向けビッグな補強となった。