社会現象を巻き起こしたオーディション企画『timelesz project』（通称：タイプロ）の参加者・西山智樹と前田大輔を中心としたTAGRIGHT（タグライト）が、メンバー決定後の7人全員密着ショットを公開した。 【写真】TAGRIGHTメンバーが“シューイチ”ポーズで密着 ■TAGRIGHTメンバーが爽やかリンクコーデで密着 この日は、白いトップスにデニム、白いスニーカーという