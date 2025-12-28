社会現象を巻き起こしたオーディション企画『timelesz project』（通称：タイプロ）の参加者・西山智樹と前田大輔を中心としたTAGRIGHT（タグライト）が、メンバー決定後の7人全員密着ショットを公開した。

【写真】TAGRIGHTメンバーが“シューイチ”ポーズで密着

■TAGRIGHTメンバーが爽やかリンクコーデで密着

この日は、白いトップスにデニム、白いスニーカーという爽やかなリンクコーデで、日本テレビ系『シューイチ』に生登場したTAGRIGHT。

メンバー全員が、カタカナで書かれた名札を胸につけて名前をアピール。

写真向かって、左前列からカイリ（今井魁里）、セイマ（若松世真）。2列目にはジェイ、シオン（岸波志音）、ダイスケ（前田大輔）、トモキ（西山智樹）。そして、岸波と前田の後ろにダイゴ（小林大悟）が位置している。

メンバーの両サイドには『シューイチ』でMCを務める中山秀征と、岩田絵里奈（日本テレビアナウンサー）が並び、みんなで“シューイチポーズ”を披露した。

西山と前田が結成を目指してきたTAGRIGHTは、『シューイチ』内で「TAGRIGHT 挫折を重ねた男達の最後の挑戦」と題して、約半年にわたってカメラが密着。12月28日放送の『シューイチ』でメンバーを発表したばかりだ。

これには、「7人揃ってデビューおめでとう！」「嬉しくて大号泣」と祝福の声が多数寄せられたほか、「7人の絆に泣ける」「誰もが望んでいた結果」「みんな良い顔してる！」「全員カッコ良い」と喜びや期待のコメントが寄せられている。

■写真：TAGRIGHTメンバーが“シューイチ”ポーズで密着

■関連記事