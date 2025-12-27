『PRODUCE X 101』（Mnet）に出演し、『PRODUCE 101 JAPAN』（TBS系／GYAO!）ではファイナリストとなった上原潤がELVYNの名義で作詞家として活躍している。オーディション終了後はORβITのメンバーとして活動しながら多くの楽曲で作詞を担当し、作家として現在はNCT 127・YUTAやWayV・TEN、SixTONES、Travis Japanといったアーティストの楽曲を手がけている。 参考：稲垣吾郎、NCT 127 YUTAと1年ぶりの邂逅