「愛里にお金にだらしない部分があったことは、僕も否定はできません。とはいえ、高野がやった殺人という行為についてはまったく認められません。司法が公正な判断を下すことを切に祈ります」──ことし3月11日、ライブ配信者"最上あい"こと佐藤愛里さん（当時22）が東京・高田馬場でのライブ配信中に殺害されてからまもなく10か月【写真】着物姿で記念撮影をする”最上あい”さんの私生活での素顔（友人提供）ほか佐藤さんはラ