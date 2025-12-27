フリーアナウンサーの森香澄（30）が26日に自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「1日遅れですが、merryChristmas」と書き出した森。衣装などを紹介するオフショットをアップした。「本日、日本テレビ『バズリズム02』ぜひ 」とコメント。「最近の衣装たちも載せます！」とした。ファンからは「ぜーんぶ可愛い」「相変わらずの天使」「香澄ちゃんの衣装、どれも超似合ってて、笑顔もチャーミングで超可愛いいよ