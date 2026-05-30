元「アイドリング！！！」のメンバーで、ファッション誌「ＪＪ」の専属モデルとしても活躍した大川藍（３２）が３０日に自身のインスタグラムを更新し、妊娠を報告した。「私ごとですが、赤ちゃんがお腹にいます」と妊娠したことを発表。「安定期に入りご報告させていただきました。安定期とはいえ、なかなか安心は出来ませんが、沖縄マタニティライフ過ごしていきます」と伝え、ふっくらしたお腹を見せた。「７年ぶりドキドキ