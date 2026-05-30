【キーウ共同】北大西洋条約機構（NATO）加盟国・パートナー国が米国製兵器・装備を購入してウクライナに供与する枠組みに日本が約22億円を拠出したことを受け、ウクライナのゼレンスキー大統領は29日、X（旧ツイッター）で謝意を示した。2022年にロシアによる侵攻が始まって以降の日本による「多大な支援」に「深く感謝する」と述べた。日本が拠出した枠組みは「ウクライナ優先要求リスト（PURL）」。日本外務省によると、拠