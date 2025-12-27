アイドル公演などで贈られる「スタンド花」をめぐり、生花店への未払い被害が相次いでいる。法人名義で注文後、数十万円の代金を踏み倒し音信不通になるケースが複数発覚し、警察が捜査を進める一方で、乃木坂46など一部のアイドルグループの運営側も注意喚起している。いま、推し活文化に影響が広がっている。アイドルに贈る「スタンド花」トラブルが多発開店祝いやアイドルのコンサートなどで見かける、専用のスタンドに華やかな