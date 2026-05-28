俳優の加藤清史郎さんは5月27日、自身のInstagramを更新。ドラマ『君が死刑になる前に』（日本テレビ系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】加藤清史郎＆与田祐希の「ファン泣かせなイチャイチャ」ショット「大女優与田祐希様様様」とのオフショット加藤さんは「撮影中は、大女優与田祐希様様様の任命を受け、日傘係を担当させていただいておりました。（半強制的に笑笑笑)」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目