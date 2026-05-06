【モデルプレス＝2026/05/06】乃木坂46の4期生・金川紗耶が、6月30日に発売する1st写真集（DONUTS／主婦の友社）のタイトルが『好きのグラデーション』に決定。併せて、通常版表紙と書店限定版表紙3種類も公開された。【写真】24歳乃木坂メンバー、ノースリーブで素肌全開◆金川紗耶1st写真集タイトルは「好きのグラデーション」通常版表紙は撮影初日、クロアチア・ドゥブロブニクの絶景を一身に感じられるケーブルカー乗車時に撮