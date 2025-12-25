オリックスの来田涼斗と女子プロゴルファーの鶴岡果恋が結婚2人で掴んだ幸せがある。2人だから叶えたい、新しい夢も生まれた。プロ野球・オリックスの来田涼斗外野手と女子プロゴルファーの鶴岡果恋（明治安田）が、結婚していたことを明かした。約2年の交際期間を経て入籍。令和の時代になってからは珍しい“アスリート婚”で、すでに関西圏で新婚生活を送っている。一生に1度の願いを口にすると、港町の夜景がじんわりと滲ん