俳優の高橋文哉（24歳）が、12月23日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。「紅白歌合戦」で行われる朝ドラ「あんぱん」のスペシャルステージに参加できることに「この上ない幸せだなと思います」と語った。番組冒頭、高橋文哉が今年の「紅白歌合戦」に朝ドラ「あんぱん」のスペシャルステージで出演することになったと話し、「本当にだいぶ前にお話をいただきまして。もう、マジっ