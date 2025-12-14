紅白歌合戦“高橋文哉（初）”決定喜ぶ、朝ドラ「あんぱん」スペシャルステージで

俳優の高橋文哉（24歳）が、12月23日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。「紅白歌合戦」で行われる朝ドラ「あんぱん」のスペシャルステージに参加できることに「この上ない幸せだなと思います」と語った。



番組冒頭、高橋文哉が今年の「紅白歌合戦」に朝ドラ「あんぱん」のスペシャルステージで出演することになったと話し、「本当にだいぶ前にお話をいただきまして。もう、マジっすか！？ みたいな。朝ドラはステージでやるじゃないですか、毎年、紅白で。そこに僕、行かせてもらえるんですか？ と言ったらその『（高橋の演じた）けんちゃんは必要だよ』みたいなプロデューサーさんがおっしゃってくれて。それはもうこの上ない幸せだなと思いますし、俳優がね、紅白出るには選択肢としてはそれぐらいしかないというか。審査員やってらっしゃる俳優さんもいらっしゃいますけど」と喜びを語る。



高橋は「あんぱん」の主演である今田美桜や北村匠海と出演できることを喜びつつ、「あれですね、“高橋文哉（初）”っていう。あれがもしまた朝ドラ出て、とか審査員の方で出られたら（2）になるってことね」と語った。