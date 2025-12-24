SNSで爆発的な反響を呼んでいる「ラブ上等」の最終話が12/23に配信。ヤンキー男女という他の恋愛リアリティーショーとは全く違う設定に、国内のみにとどまらず海外、特に韓国でも話題となっています。数々の衝撃的な名場面が生まれた「ラブ上等」から名言を集めてみました。【関連記事】初デートで「（過去に）捕まったりしてんの？」「うん、捕まってた」参加者全員元ヤン！新しい恋リア「ラブ上等」https://getnews.jp/archive