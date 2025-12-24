SNSで爆発的な反響を呼んでいる「ラブ上等」の最終話が12/23に配信。ヤンキー男女という他の恋愛リアリティーショーとは全く違う設定に、国内のみにとどまらず海外、特に韓国でも話題となっています。

数々の衝撃的な名場面が生まれた「ラブ上等」から名言を集めてみました。

◆ミルク

「座れよてめぇ。恋しに来てんだろ？」

第一話。初めて顔を合わせた瞬間に、つーちゃんに絡まれたミルクが発した一言。

◆Baby

「あれはラブ上等だわ、まじで。」

第一話。サウナデートで、相手の男性に魅力を感じたBabyが高まる自分の気持ちを表現した一言。

◆きぃーちゃん

「食われんじゃねぇかなって思ってそのうち」

第二話。自分に熱い視線を向けてくるメンバーについて語った時の一言。

◆Baby

「水はやべぇだろ。普通に。」

第四話。ショーダンサーであるメンバーの水を使ったショーでその水がかかったことにキレたBabyはそのダンサーに酒をぶっかける。その後Babyがん放った一言。

◆つーちゃん

「乱入くれたほうがいいよ」

第七話。1人の男性メンバーに想いを寄せるおとさん。違う女性とツーショットタイムを楽しむのを黙って待ってるおとさんに、つーちゃんが乱入を提案した時の一言。

◆ミルク

「いっそのこと焼き入れてほしいっす」

第七話。意中の女性との会話が弾まないことに悩むミルクの一言。

番外編ースタジオメンバーの名言ー

◆AK69

「やっぱヤンキーは末席に座るんすよね。背後取られたくないんで」

「仲間はいる時に一回ボコボコにするって儀式あるんで」

「心を束縛するのはてめぇの生き様だから」

◆Megumi

「いまを生きてんす。今生きなんですのひとたち」

◆永野

（切り替えの早いメンバーたちに）「気持ちいいぐらい引きずらない。読み切りマンガみたい。」

（水がかかって怒るBabyに）「グレムリンみたい。」

ストレートに熱く行動している彼らだから出た言葉たち。

何かに迷った時、「ラブ上等」の名言を思い出してみてはいかがでしょうか。

執筆：グミ美

Netflix「ラヴ上等」

https://www.netflix.com/jp/title/81769466

「ラヴ上等」最新情報

異例のスピードで「ラヴ上等」シーズン2の制作が決定！

シーズン1を象徴したのはショッキングピンクとネオン管がぎらつく世界観だったが、その熱量はそのままに、イメージを大胆にアップデートするシーズン2制作決定ビジュアルが公開。夕焼けに染まる海岸線と、ロイヤルブルーの碇を新たにあしらった作品ロゴ。海辺の静けさの中で、ヤンキーたちの恋と葛藤がどう爆発するのか--。

シーズン2制作決定を受け、本作のプロデューサーのMEGUMIは、「このたび、シーズン2の制作がこれほど早く決定したことを、心より嬉しく思っております。また配信後、私たちが届けたかった“超JAPAN”とも言えるヤンキー文化を、日本のみならずさまざまな国の皆さまにご覧いただけたことに、チーム一同、深い喜びを感じています。今を全力で生きるヤンキーたちの魅力を、さらに感じていただけるよう、シーズン2も気合を入れて制作してまいります。どうぞご期待ください。」と語っている。