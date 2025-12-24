中森明菜、“初作曲”の新曲「Merry Christmas, My Heart」を配信リリースオリコンニュース

中森明菜、初めて作曲を手がけた新曲を発表＆ディナーショーで歌唱

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 中森明菜が24日、新曲「Merry Christmas,My Heart」を配信リリースした
  • 約8年ぶりとなる新曲で、温もりのあるクリスマスソングに仕上がっている
  • ファンからは「優しい歌声に癒される」「えっ新曲!?」などの声が上がった
記事を読む

おすすめ記事

  • クリスマスディナーショーを行った佐藤ひらり
    全盲のシンガー・ソングライター“ひらりサンタ”が名曲でクリスマスを彩った 2025年12月20日 19時7分
  • スポニチ
    伍代夏子　夫・杉良太郎からのクリスマスプレゼントは？共演者びっくりも「それが一番いい」 2025年12月24日 12時2分
  • メリクレット、＜2025さっぽろホワイトイルミネーション＞に書き下ろした新曲「イヴと凍花の国」本日配信。1stミニアルバム発売決定も
    メリクレット、＜2025さっぽろホワイトイルミネーション＞に書き下ろした新曲「イヴと凍花の国」本日配信。1stミニアルバム発売決定も 2025年12月17日 20時0分
  • ライブ中のショットを公開した高城れにのインスタグラム（＠ｔａｋａｇｉｒｅｎｉ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ）より
    ももクロ・高城れに「最高のプレゼント」ファンにお届け！「夢のよう」「ふわふわでかわいい」 2025年12月21日 12時15分
  • “金髪”西野カナ復活にファン大熱狂！圧倒的オーラのライブオフショットに「金髪カナやん最強」「ギャルカナは私の大好物」と絶賛の嵐 2025年12月22日 12時13分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 小峠、店の「合言葉」で赤っ恥
    2. 2. 令和ロマン M-1側からの提案拒否
    3. 3. 真木よう子 第2子の出産を報告
    4. 4. 食べ物吐く動画物議「娘に叱責」
    5. 5. 日テレ記者らの乱痴気報道にあ然
    6. 6. 母名義のマンションで男性死亡
    7. 7. ゴルフ界の偉人 尾崎将司氏死去
    8. 8. 長瀬は謳歌&山口氏は驚愕の年収?
    9. 9. 佳子さま公務 報道なしの理由
    10. 10. 夕食が自慢の宿「女性には地獄」
    1. 11. 相席ブロック 各バス会社の対策
    2. 12. まさかの退社報道で局は大打撃か
    3. 13. 握手会に並び「0人」で中止 謝罪
    4. 14. 吉村洋文知事　石破前首相に謝罪「すみません」退任あいさつで贈ったものはまさかの「実はあれ…」
    5. 15. 辻希美利用のサウナにドアノブ
    6. 16. 波瑠「今や国民的俳優」と熱愛も
    7. 17. 遺体男性 14日以降に殺害された?
    8. 18. 天井まで山積み コメ余り売れず
    9. 19. JAL機体が揺れ 客室乗務員が重傷
    10. 20. アダルト動画見せつけどんな罪に
    1. 1. 母名義のマンションで男性死亡
    2. 2. 相席ブロック 各バス会社の対策
    3. 3. 遺体男性 14日以降に殺害された?
    4. 4. 天井まで山積み コメ余り売れず
    5. 5. JAL機体が揺れ 客室乗務員が重傷
    6. 6. 河野太郎氏 共演者の提訴を明言
    7. 7. 大企業冬ボーナス 初平均100万超
    8. 8. 「I'm donut?」商品陳列が物議
    9. 9. キーエンス性加害 被告達の素顔
    10. 10. 事態急転も 旅するイヤホン探せ
    1. 11. 中国不動産市場「絶望的な惨状」
    2. 12. 遺体の男性 母親の交際相手か
    3. 13. サウナ死亡 これは事故じゃない
    4. 14. KFC店舗 Xmas前に火災発生で休業
    5. 15. サンタ 自衛隊が撃墜する可能性
    6. 16. 「高額療養費制度」見直しか
    7. 17. 「老舗旅館と連絡つかず」観光協会に相談相次ぐ　千葉・銚子市
    8. 18. 無印良品の乳液に「悪臭」指摘
    9. 19. 知人男性遺体 たぶん女の人いた
    10. 20. 鈴木農相の父「知られざる過去」
    1. 1. 私まだ喋っている 財務大臣怒り
    2. 2. セクハラ客 弁護士に絡んだ末路
    3. 3. 小野田氏会見 記者ヒートアップ
    4. 4. 車椅子男性「女性30人」同時進行
    5. 5. 「座席トラブル」なぜ起きる?
    6. 6. 核保有発言「官邸筋」一体何者か
    7. 7. 田久保氏に忌避感 署名まで始動
    8. 8. 所得格差が過去最大 2023年調査
    9. 9. ALS患者がプロポーズ 女性の決意
    10. 10. 国民の玉木氏、連立入り「模索」
    1. 11. 市販類似薬見直し、アレグラ処方に追加料金
    2. 12. 介護職員 月1万9千円賃上げへ
    3. 13. 政府 AI開発を抜本的に強化へ
    4. 14. シールブームの過熱 店員疲弊
    5. 15. 高市氏事務所公認 歯ブラシ6千円
    6. 16. 父の「最期の言葉」一生残る後悔
    7. 17. おこめ券 無駄遣いに終わる理由
    8. 18. 真冬に孤独死 シンママの悲劇
    9. 19. 8668円飲食も…金づちで脅し逃走
    10. 20. 赤沢経産相「軽微な手術」で入院
    1. 1. 「日本経済は中国人頼みではないようだ」＝訪日中国人の投稿に中国ネット民が反応
    2. 2. グレタさん 英で拘束される
    3. 3. 「世界最強の潜水艦」神奈川来航
    4. 4. 露でオオカミ急増 フィンランド
    5. 5. 米海軍へ、新戦艦「トランプ級」
    6. 6. 生きたカニを茹でる行為禁止 英
    7. 7. 日本超える 台湾LINE事情ヤバい
    8. 8. 中国「揚子江クラスター」の力
    9. 9. 中国の漫画イベント 日本を排除
    10. 10. 露がウを大規模空爆 全土で停電
    1. 11. 中国人「母と日本を1週間旅行」
    2. 12. 米が新たにエプスタイン文書公開
    3. 13. 3時間待ち 中国のスシロー大混雑
    4. 14. 日本と西欧の「意外な共通点」
    5. 15. 警鐘 北スパイの捜査が不可能に
    6. 16. 中国の同人イベントが日本IPを締め出し、出展ブースは大規模キャンセル―台湾メディア
    7. 17. 北がホテル5棟完成 懐疑的な見方
    8. 18. ハダッド参謀総長 帰国中に死亡
    9. 19. トランプ氏 リース契約停止へ
    10. 20. ウォン安 消費者心理が冷え込む
    1. 1. 「孫と暮らす老後」で失ったもの
    2. 2. 清水&大成 V字回復できた理由
    3. 3. 「タンス預金消滅」妻が後悔の涙
    4. 4. 中国が隠したい「不都合な真実」
    5. 5. 脱毛器シェアも Z世代と親の関係
    6. 6. 中国に利払いできない「大赤字」
    7. 7. 宝くじで10億円 税金はどうなる
    8. 8. 年末年始に集中する「病気」とは
    9. 9. 豪邸&高級車は無理…残酷な現実
    10. 10. 今年の年末調整は何が変わる?
    1. 11. ユニクロ運営会社 初任給37万に
    2. 12. お金困っている老人? 実態違った
    3. 13. 「芸能人ならでは」の支出19万円
    4. 14. 聖徳太子の100円紙幣 高値も期待
    5. 15. 金価格が初の2万5000円超え
    6. 16. 年末に新NISAに10万円 意味ある?
    7. 17. 錦糸町 不動産価値「横綱級」に
    8. 18. ランチ代節約 コスパ最強はどこ?
    9. 19. 義実家へ帰省 心づけの妥当額は?
    10. 20. いきなり！ステーキの次世代店舗
    1. 1. おじおば構文 やりがちな特徴
    2. 2. ヤマダ RORO洗濯機用給水ホース
    3. 3. FTTHサービス「フレッツ光 25G」
    4. 4. 気にせず使えるUSBケーブル発売
    5. 5. 北海道電力「支援制度」を取得
    6. 6. キャッシュレス化の神社で注意点
    7. 7. 意外な裏技 LINEの便利機能5選
    8. 8. パニック障害 Uber Eatsが天職に
    9. 9. GMOとくとくBB やるべき設定6選
    10. 10. LINE VOOM 定着しない理由を語る
    1. 11. 小林稔氏 レースとクルマの写真
    2. 12. Visaが始める新たな商取引モデル
    3. 13. 「フレッツ光 25G」追加を発表
    4. 14. 直感的な格安SIMの選び方を刷新
    5. 15. ChatGPT 1年間の動向を振り返る
    6. 16. ブランドとの接し方にリスクも
    7. 17. パソコン 驚異的な値上げ目前か
    8. 18. まるで小さな映画館だ。JBLのサウンドバーが過去最安1.2万円超引きだ
    9. 19. 【トレビアン】エッチ漫画家宮崎摩耶の仕事場に突撃！　トレビアンのキャラクターを作ってもらった！
    10. 20. 「iPhone Air」の運命やいかに
    1. 1. ゴルフ界の偉人 尾崎将司氏死去
    2. 2. 元柔道選手篠原氏 現在の職業は
    3. 3. 村上宗隆 入団会見が物議を醸す
    4. 4. 283億円→53億円 村上大暴落の訳
    5. 5. ジャンボ尾崎さん 愛称の由来
    6. 6. 尾崎氏訃報にゴルフ界悲しみの声
    7. 7. 日ハムが村上宗隆活躍期待する訳
    8. 8. ドジャース「問題児」を獲得か
    9. 9. 「マンシーの保険」でド軍入りか
    10. 10. 45歳女子テニス元女王が結婚発表
    1. 11. ドイツ 佐野航大の後釜を検討か
    2. 12. 村上の足を引っ張る?負け犬根性
    3. 13. ヤクルト FA東浜巨獲得に現実味
    4. 14. 昭和の時代沸かせた偉人訃報続く
    5. 15. 井上尚弥「衰え」を見せている?
    6. 16. 7000万?村上の左手首にSNS驚き
    7. 17. ハーパーがWBC出場へ ファン興奮
    8. 18. カシメロ またも井上尚弥を挑発
    9. 19. 村上移籍決定ギリギリになった訳
    10. 20. 大谷の休暇 家族愛に満ちている?
    1. 1. 小峠、店の「合言葉」で赤っ恥
    2. 2. 令和ロマン M-1側からの提案拒否
    3. 3. 真木よう子 第2子の出産を報告
    4. 4. 食べ物吐く動画物議「娘に叱責」
    5. 5. 日テレ記者らの乱痴気報道にあ然
    6. 6. 長瀬は謳歌&山口氏は驚愕の年収?
    7. 7. 佳子さま公務 報道なしの理由
    8. 8. 波瑠「今や国民的俳優」と熱愛も
    9. 9. まさかの退社報道で局は大打撃か
    10. 10. 握手会に並び「0人」で中止 謝罪
    1. 11. 吉村洋文知事　石破前首相に謝罪「すみません」退任あいさつで贈ったものはまさかの「実はあれ…」
    2. 12. 辻希美利用のサウナにドアノブ
    3. 13. 斎藤知事が応戦 記者呆れる
    4. 14. 生番組本番中に告白→神対応
    5. 15. 嵐 メンバー間の対立が再燃か
    6. 16. 向井が車と接触 相手の衝撃発言
    7. 17. 哲夫 粗品に「俺、間違ってた」
    8. 18. パチンコ店の握手会「0人」謝罪
    9. 19. 粗品 吉本辞めぬ理由は「借金」
    10. 20. 波瑠、ウエディングドレス&白無垢姿を公開　高杉真宙との結婚報告
    1. 1. 通常と異なる臭い 冷凍食品回収
    2. 2. 地獄のママ会 子どもが泣き出す
    3. 3. ちふれ化粧品、シミ予防・シワ改善ができる部分用クリーム「ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA」を発売
    4. 4. 胎児の細胞は残る→生きる希望に
    5. 5. 彼女がオタク よかったこと9選
    6. 6. 生理前に現れる危険な「PMDD」
    7. 7. アポなしで人呼ぶ夫→最後の手段
    8. 8. ダイソー アームウォーマー手袋
    9. 9. 育児せずゴルフ旅行へ 夫に反撃
    10. 10. 女優と東カレデート 特別な夜に
    1. 11. 昔は仲良し→嫌いになった瞬間
    2. 12. 妻子家出 夫はモラハラを自覚
    3. 13. おんせんどろぼう 思わぬ大反響
    4. 14. ユニクロ 上質カシミヤトップス
    5. 15. 保育園の指導→母親を追い詰める
    6. 16. 立ったままでもできる腹筋トレ
    7. 17. ローソンとコラボしたパンが話題
    8. 18. 夫に「家事分担」頼んだ妻に激怒
    9. 19. モロゾフの「迎春スイーツ」登場
    10. 20. ダイソーの可愛いキャラ系グッズ