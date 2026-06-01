祝福の場であるはずの結婚式。しかし仲が悪く、疎遠のきょうだいからの招待は、判断に迷う場面かもしれません。『仲悪い姉の甥っ子の結婚式に呼ばれた。ショートメールで夫婦で出ろと。ムカつくな。甥っ子には小さいときに3回あったぐらいだし、お祝い金をむしり取る気だ。東京の高級ホテルってなんだよ。東京に行くのは楽しみだけれど、10万円も取られるしムカつく』ショートメールで突然届いた結婚式の連絡に、戸惑いと怒りを隠