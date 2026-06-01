◆■スポーツ観戦の水準を超える高価格 昨年下旬に開幕したNBA2025－26シーズンも、残すところはNBAファイナルのみとなった。今年は昨年の王者を撃破したサンアントニオ・スパーズと、東地区を破竹の11連勝で駆け上がってきたニューヨーク・ニックスが激突。1999年のNBAファイナルを再現したこともあいまって、熱量はピークに達している。 何より、ニックスが27年ぶりにNBA