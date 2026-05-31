」が３１日、全国ツアー「ＡＲＡＳＨＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６『ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ』」の最終公演を開催。この日をもって活動終了することもあって、東京ドーム周辺には、開演前から多くのファンが集まった。松本潤のジュニア時代からのファンという４０代女性は「雑誌『Ｍｙｏｊｏ』の初登場の写真で一目ぼれしました」と回顧し、デビュー時の握手会の券を持参。その女性は好きが高じ「自分の子供の名前