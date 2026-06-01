巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が5月31日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。引退後にアマチュア野球の試合を視察するなかで痛感したことを明かした。5月24日の前回放送で「思ったより声が出ないんですよね。風邪ひいてるのかもしれない、もしかしたら、忙しすぎて。あれ？今どこにいる