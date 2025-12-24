セルティックのウィルフリード・ナンシー監督は、前田大然が１月の移籍市場で去ることがないように願っている。夏に移籍を希望しながらクラブから認められなかった前田。だが、ナンシーは前田が「ここで本当に幸せ」と主張。「彼をとどめておきたい。彼もそう分かっている」と話した。ただ、だからといって、選手が必ず残留するとは限らない。１年前、シーズン途中に古橋亨梧がセルティックを去り、驚きを誘ったのは周知のと