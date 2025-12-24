越谷は松山ら得点源の活躍が期待される【(C)B.LEAGUE】 12月24日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第16節が開催。クリスマスイブに行われる一戦は、2025年最後の水曜ナイトゲームとなる。東地区7位の越谷アルファーズは、今シーズン10勝目をかけて同地区6位の仙台89ERSを越谷市立総合体育館に迎え撃つ。前節は滋賀レイクスのホームに乗り込んだもの