【B1第16節 見どころ】越谷は10勝目をかけ好調な仙台と激突…北海道、琉球は踏ん張りどころ

越谷は松山ら得点源の活躍が期待される【(C)B.LEAGUE】

12月24日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第16節が開催。クリスマスイブに行われる一戦は、2025年最後の水曜ナイトゲームとなる。



東地区7位の越谷アルファーズは、今シーズン10勝目をかけて同地区6位の仙台89ERSを越谷市立総合体育館に迎え撃つ。前節は滋賀レイクスのホームに乗り込んだものの、GAME1を73-80、GAME2は80-83で競り負けて連敗が「4」に伸びた。対する仙台は、越谷とは対照的に5連勝中。前節はアウェーで大阪エヴェッサから連勝をマークし、得点ランクトップに立つジャレット・カルバーが2戦合計52得点を挙げて持ち味を発揮した。





現在、両チームの間には5勝差がある。昨シーズンの対戦では3勝1敗で仙台に軍配が上がった。越谷としては仙台の勢いを止め、次節に控えるさいたまスーパーアリーナでのホームゲームに弾みをつけたい。前節の試合ではシュート精度に波があり、第2戦では51.6パーセントの3Pシュート成功率を記録したが、2Pシュートは37.5パーセントの成功率にとどまった。松山駿、アンソニー・クレモンズといった得点源の活躍はもちろん、古巣戦となる小寺ハミルトンゲイリーと鎌田裕也には流れを引き寄せるプレーに期待だ。仙台は前節からリバウンドの修正が必須。大阪戦では2試合ともにリバウンド数で10本前後の差をつけられた。キーマンはブーバカー・トゥーレと、昨シーズンまで越谷でプレーした井上宗一郎の2人だ。

北海道は富永の得点機をつくれるか【(C)B.LEAGUE】

前節のレバンガ北海道は、アルバルク東京に屈し今シーズン2度目の連敗。東地区3位に後退し、地区首位の千葉ジェッツとは2勝差がついた。白星必須となる今節はホームで秋田ノーザンハピネッツと対戦。持ち味の高いオフェンス力を披露するためには、ボールムーブやスペーシングといった機動力を高めることが求められる。フレッシュな市場脩斗と菊地広人が相手を翻弄し、富永啓生、ドワイト・ラモスなどの得点を演出できるか。



日立市池の川さくらアリーナでは、茨城ロボッツとアルティーリ千葉による初対決が実現する。ホームの茨城は2025年最後のホームゲーム。2連勝の勢いのまま今節も白星獲得なるか。ポイントは1試合平均81.6得点のA千葉を抑えるディフェンス力。陳岡流羽、鶴巻啓太、エリック・ジェイコブセンを中心に40分間ハードな守備を貫きたい。第14節にキャリアハイとなる28得点を叩き出した黒川虎徹に対しては執拗なマークが必要だ。



古巣対戦となる琉球の小針【(C)B.LEAGUE】

今節からホーム5連戦となる琉球ゴールデンキングスは、川崎ブレイブサンダースと激突。現在は17勝8敗で西地区4位。上位進出へ重要な連戦となる中、まずは目の前の試合に一戦必勝で挑む。今節もヴィック・ローが欠場となれば、デイミアン・ドットソンと佐土原遼にはチームのけん引役として期待がかかる。互いに古巣との対戦を迎える小針幸也、津山尚大のマッチアップが実現するかどうかも大きな見どころだ。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

B1リーグ第16節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節は過去119人が達成してきたB1通算300試合出場にリーチをかけているD.J・ニュービルに注目だ。2020-21シーズンに大阪エヴェッサでB1デビューし、2023-24シーズンに宇都宮ブレックスへ移籍してからは、大きな負傷もなく全145試合に出場してきた。直近2年連続でレギュラーシーズンMVPを受賞しているエースは、今シーズンもチーム内トップとなる平均19.8得点（リーグ4位）、7.0アシスト（リーグ2位）と健在。サンロッカーズ渋谷をホームに迎え撃つ今夜は、自身の記録達成を白星で飾ることができるか。



■B1第16節試合日程

・レバンガ北海道 vs 秋田ノーザンハピネッツ（＠北海きたえーる）

12月24日（水）19時05分～

・茨城ロボッツ vs アルティーリ千葉（＠日立市池の川さくらアリーナ）

12月24日（水）19時05分～

・宇都宮ブレックス vs サンロッカーズ渋谷（＠ブレックスアリーナ宇都宮）

12月24日（水）19時05分～

・越谷アルファーズ vs 仙台89ERS（＠越谷市立総合体育館）

12月24日（水）19時05分～

・横浜ビー・コルセアーズ vs 千葉ジェッツ（＠横浜国際プール）

12月24日（水）19時05分～

・富山グラウジーズ vs 三遠ネオフェニックス（＠黒部市総合体育センター）

12月24日（水）19時05分～

・シーホース三河 vs 大阪エヴェッサ（＠ウィングアリーナ刈谷）

12月24日（水）19時05分～

・ファイティングイーグルス名古屋 vs アルバルク東京（＠名古屋市枇杷島スポーツセンター）

12月24日（水）19時05分～

・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs 佐賀バルーナーズ（＠IGアリーナ）

12月24日（水）19時05分～

・京都ハンナリーズ vs 群馬クレインサンダーズ（＠京都市体育館）

12月24日（水）19時05分～

・島根スサノオマジック vs 長崎ヴェルカ（＠カミアリーナ）

12月24日（水）19時05分～

・広島ドラゴンフライズ vs 滋賀レイクス（＠広島サンプラザホール）

12月24日（水）19時05分～

・琉球ゴールデンキングス vs 川崎ブレイブサンダース（＠沖縄サントリーアリーナ）

12月24日（水）19時35分～

