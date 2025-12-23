都内でも有数の繁華街である錦糸町。日夜、ネオンが輝くこの街で事件は起きた。発端は12月6日21時ごろ、東京都墨田区にある雑居ビルの風俗店の待機所で、男性従業員から110番通報があったことだった。【写真】〈おっとり癒し系〉死体遺棄・損壊の容疑で逮捕された”嬢”小原麗容疑者（22）のプロフィール画像ほか「店の冷蔵庫に子どもの頭のようなものがある」後日、逮捕されたのは同店に勤める従業員・小原麗容疑者（22）。現