東京ヴェルディは12月22日、城福浩監督との契約更新を発表した。城福監督はこれまでFC東京やヴァンフォーレ甲府、サンフレッチェ広島などで監督を務め、2022年６月に東京Vの指揮官に就任。来季で５年目を迎える。城福監督はクラブの公式サイトを通じて、以下のとおりコメントを発表した。 「引き続きヴェルディの指揮を執れることを嬉しく思います。様々な難局を乗り越えながら成長していくことが出来れば選手・チーム