■自治体に丸投げの「おこめ券」わたしたちの主食である、コメの価格の上昇に歯止めがかからない。物価対策を重視する高市政権は、消費者支援策の一つに“おこめ券”を発行する方針という。政府の狙いは、おこめ券の配布で家計がコメを買いやすくし、生活費の負担を軽減することだろう。写真＝iStock.com／gyro※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／gyro実際のおこめ券の扱いは、自治体に委ねられている。大阪府交野市や東京