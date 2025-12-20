日本生命保険の朝日智司社長は読売新聞のインタビューに応じ、全国約４万人の営業職員を対象とした６％超の賃上げを２０２６年度に行う方針を示した。待遇改善で人材を確保し、全国の営業網を維持する。朝日氏は「賃上げを一過性のものにせず、定着させることが非常に重要だ」と強調した。日生は２３年度以降、年平均６〜７％の賃上げを実施している。賃上げ実施のため、２６年度の人件費は前年度から１００億円以上増やす。