◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」ともすれば“塩対応”に聞こえるコメントに、頼もしさを感じた。１１月２６日、巨人のリチャード内野手（２６）が１６００万円アップの年俸２６００万円で契約更改。来季目標とする数字を問われ「こういうのは言いたくない派なので、全力プレーを目標に頑張ります」とあっさり会見を締めくくった。５月にトレードで加入。当初、試合後の囲み取材は１０分超えが当たり前だった。「耳がボワ