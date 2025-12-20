山口県の起業家が、厳選した国産素材でしょうゆベースのバーベキュー（ＢＢＱ）ソースを開発し、高い評価を得ている。価格は、調味料としては破格の１本（３６０ミリ・リットル）３万２４００円。道しるべとしたのは、幼い頃から親しんだ祖母のまろやか手作りソースだった。日本らしさを追求し、世界に誇れる逸品を目指している。（谷口善祐）同県下松市の山本亜門さん（３１）がＢＢＱソースに着目したのは、大手人材サービス