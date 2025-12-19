ミュージシャンのGACKTさんが2025年12月19日、人気バラエティー番組「芸能人格付けチェック！」（テレビ朝日系）に出演することについて、「毎年、胃が痛い」などとXで明かした。「この悪夢は、いつまで続くんだろう」GACKTさんは、「芸能人格付けチェック！」で個人81連勝中。2026年1月1日に放送される同番組について、「今年もやってきた。この季節が」とコメントした。「気づけばいつからか、【断れない席】になっていた」と振