ミュージシャンのGACKTさんが2025年12月19日、人気バラエティー番組「芸能人格付けチェック！」（テレビ朝日系）に出演することについて、「毎年、胃が痛い」などとXで明かした。

「この悪夢は、いつまで続くんだろう」

GACKTさんは、「芸能人格付けチェック！」で個人81連勝中。2026年1月1日に放送される同番組について、「今年もやってきた。この季節が」とコメントした。

「気づけばいつからか、【断れない席】になっていた」と振り返った上で、「バラエティのはずなのに。毎年、胃が痛い」と明かした。またGACKTさんは、「悪夢」も見るようになるという。

「この日がちかくなると、夢で『外せ！外せ！』と誰かの声が聞こえる...。あの声は誰だ？浜田さん......か？いや、もっと人数が多い。この悪夢は、いつまで続くんだろう」

この投稿に対し、SNS上では、「それでも出演を続けるGACKTさん凄いと思う」「こんなになっても出演しなきゃいけないって本当に大変だよな」「毎年毎年本当にすげぇなこの人はって思って見てる」「絶対的強者って辛いんだよ」「本人は胃が痛いだろうなぁ...」などの声が寄せられている。