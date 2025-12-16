聖心美容クリニックは12月11日、春先の肌トラブルに関する実態調査の結果を発表した。同調査は、2025年11月28日〜12月2日の間、首都圏(1都3県)在住の20〜59歳女性で、2025年春の花粉シーズンに肌荒れを経験した400人を対象に、インターネットで実施したもの。昨年の花粉シーズンに実感した肌トラブルはじめに、昨年の花粉シーズンに実感した肌トラブルを聞いたところ、「かゆみ」(60.0%)が最も多い結果に。次いで「乾燥」(55.8%)、