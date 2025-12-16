FAMILY CLUB webの公式Xが、「ブログ大賞2025」の特設サイトで公開されているティザー映像について紹介。あわせて、映像に登場したアーティストをピックアップした特別映像も公開され、注目を集めている。 【動画】「ブログ大賞2025」特別映像／【画像】Snow Man・SixTONES集合ショット 「ブログ大賞2025」は、全116ブログ・総記事数約20,000件がノミネート。12月28日20時から授賞式ムービーの配