ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル KITCHEN」から、「もちっとパスタ」シリーズが新登場。『LA BETTOLA da Ochiai（ラ・ベットラ・ダ・オチアイ）』落合務シェフ監修「たまごとチーズのトマトパスタ」「ファミマ・ザ・カルボナーラ」、「ファミマ・ザ・ミートソース」、「ペペロンチーノたまご」の4種類が発売されています！ ファミリーマート「もちっとパスタ」シリーズ 発売日：第1弾2025