ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル KITCHEN」から、「もちっとパスタ」シリーズが新登場。

『LA BETTOLA da Ochiai（ラ・ベットラ・ダ・オチアイ）』落合務シェフ監修「たまごとチーズのトマトパスタ」「ファミマ・ザ・カルボナーラ」、「ファミマ・ザ・ミートソース」、「ペペロンチーノたまご」の4種類が発売されています！

ファミリーマート 「もちっとパスタ」シリーズ

発売日：第1弾 2025年12月2日（火） 第2弾 2025年12月9日（火）

販売店舗：全国のファミリーマート約16,400店

近年、食の楽しみ方として“食感”がますます注目され、満足度を左右する大きなポイントになっています。

こうしたニーズに応えるため、パスタの小麦粉の粒度から見直し、新たなおいしさを引き出す食感のパスタが誕生しました。

今回ファミリーマートでは、最後までもちっとした弾力とソースの絡みをしっかり感じられる、太さ1.6mmの麺を使用した「もちっとパスタ」シリーズを展開。

こだわりの製法が生む、食べ応えのある“もちっと食感”を楽しめるラインナップです。

2025年12月2日（火）から発売されている第1弾は、“本物のイタリア料理”を堪能できるお店として、東京・銀座で25年以上にわたって人気を博すイタリアンの名店「LA BETTOLA da Ochiai（ラ・ベットラ・ダ・オチアイ）」落合務シェフ監修の「たまごとチーズのトマトパスタ」。

4種類のトマト原料とバジル、味噌を使用したソースに、4種類のチーズをトッピングすることで、風味とコクにこだわった深い味わいが特長の本格派パスタです。

さらに、『ファミマ・ザ・シリーズ』では初登場となる、たまごのコクとチーズの旨味がつまった濃厚なソースが特長の「ファミマ・ザ・カルボナーラ」もラインアップ。

12月9日（火）から発売されている第2弾では、トマトの風味とデミグラスソースのコク深い味わいを感じる濃厚なミートソースにリニューアルした、『ファミマ・ザ・シリーズ』では定番商品の「ファミマ・ザ・ミートソース」、コンソメやだしで旨味を出したペペロンチーノに、たまごのソースを絡めた、まろやかさの中にもパンチのある味わいが特長の「ペペロンチーノたまご」が登場しています。

落合務シェフ監修 たまごとチーズのトマトパスタ

価格： 598円（税込）

発売日: 2025年12月2日（火）

発売地域: 全国

4種類のトマト原料にバジルと味噌を合わせた、風味とコクにこだわった深い味わいのソースに、さらに4種のチーズと目玉焼きを贅沢にトッピング。

濃厚でまろやかな味わいに仕上がったパスタです

落合シェフは、

「こだわりのトマトソースの鮮やかな味わいに、4種のチーズが深いコクを添えています。

後からふわっと広がるバジルと味噌の香り、そして目玉焼きを崩してもちっとした麺に絡めれば、また違った表情に。

思わず笑顔になる一皿です。ぜひご賞味ください。」

とコメントしています。

※一部地域は仕様が異なります。

ファミマ・ザ・カルボナーラ

価格: 498円（税込）

発売日: 2025年12月2日（火）

発売地域: 全国

『ファミマ・ザ・パスタ』から新たにカルボナーラが登場。

たまごのコクとチーズの風味をしっかり感じられる濃厚ソースに、ベーコン、パルメザンチーズ、ブラックペッパーをトッピングした、満足感のある一皿です。

ファミマ・ザ・ミートソース

価格： 498円（税込）

発売日: 2025年12月9日（火）

発売地域: 全国

トマトの香りとデミグラスソースのコクが重なった、深い味わいが特徴のミートソースパスタ。

お肉の旨みがしっかり感じられる、ファミリーマートでも人気の一品です。

ペペロンチーノたまご

価格： 550円（税込）

発売日: 2025年12月9日（火）

発売地域: 全国

旨味たっぷりのペペロンチーノに、卵ソースを加えてまろやかに仕上げたパスタ。まろやかさの中にほどよいパンチが感じられる、満足感のある一皿です。

本格派の味わいに加えて、こだわりの製法が生み出す「もちっと」広がる新食感が楽しめる、進化したファミマのパスタラインナップ。

ファミリーマート「もちっとパスタ」シリーズ全４種類は、全国のファミリーマートで発売中です！

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

