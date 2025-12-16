ｔｒｉｐｌａは大口の買い注文に寄り付き値がつかず、カイ気配スタートで一気に株価水準を切り上げている。宿泊施設向けにクラウド型の予約システムや会話ツール（ＡＩチャットボット）などの提供を主力としているが、契約施設数の増加を背景に業績拡大基調に陰りがない。１５日取引終了後に発表した２６年１０月期の業績予想は、売上高が前期比３６％増の３４億９３００万円、営業利益は同４６％増の７億５５００万