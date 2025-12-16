ハリウッド監督ロブ・ライナー夫妻を殺害した疑いで、息子のニック・ライナー氏（32）が逮捕された。15日（現地時間）、ニューヨーク・タイムズ（NYT）などによると、ロサンゼルス警察は、ニック氏を両親殺害の容疑で前日に逮捕し、身柄を拘束したと同日午前に発表した。ただし、犯行の動機や事件の詳しい経緯などについては明らかにしていない。ライナー監督（78）と妻のミシェル・シンガー氏（68）は、前日午後3時30分ごろ、ロサ