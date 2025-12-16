フジ局員の嘆きが止まらない「うちはもう、不動産屋ですから……」本誌の取材に応じたフジテレビ局員たちは、一様にこう口を揃えた。彼らが自虐的になるのも無理はない。11月、フジテレビの親会社であるフジ・メディア・HDの「2026年3月期第2四半期決算説明資料」（中間決算資料）が公表されたが、総売上高2486億円のうち、フジテレビを中心とした「メディア・コンテンツ事業」の売上高は1474億円（前年同期比マイナス579億円）。